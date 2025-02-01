Житомирська фірма постачала котли військовим санаторіям РФ — організатора схеми затримали

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Правоохоронці викрили житомирську компанію, яка, за версією слідства, оптом постачала газові котли та конвектори військовим санаторіям Росії на загальну суму 65 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, до організації схеми причетний керівник відділу збуту житомирської компанії. Слідство встановило, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами Росії. Серед основних замовників була компанія в Курську, що постачала системи опалення до російських військових санаторіїв.

Щоб уникнути санкцій, житомирська компанія постачала продукцію до афілійованих фірм на території Європейського Союзу і Центральної Азії. А потім товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній та реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти — в Росію.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника і в помешканні організатора схеми правоохоронці знайшли мобільні телефони, компʼютери та документи з доказами злочинів. Фігуранту повідомили про підозру в пособництві державі-агресору.

Зловмисник перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Триває слідство, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників оборудки, зокрема й дружину фігуранта — власницю житомирського підприємства.