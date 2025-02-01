На Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК — його розшукують

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У Полтавській області, в місті Пирятин, чоловік з мисливської зброї застрелив військовослужбовця ТЦК і втік. Його розшукують.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Спершу зловмисник у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов на автозаправці до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП і вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив — солдат загинув на місці.

Після цього зловмисник забрав автомат військовослужбовця і втік разом з одним з мобілізованих чоловіків. На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області ввели спеціальну операцію «Сирена», а військові структури взаємодіють з правоохоронними органами суміжних регіонів.

Командування Сухопутних військ ЗСУ вимагає найсуворішого покарання для винних. Убивство військовослужбовця під час виконання службового обовʼязку є тяжким злочином, який мають розслідувати в найкоротші терміни. Там також висловили співчуття рідним і наголосили, що смерть військовослужбовця не залишиться безкарною.



У Сухопутних військах ЗСУ закликали людей надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти знайти нападника та мобілізованого чоловіка, що втік разом з ним.