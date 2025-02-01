У США розбився медичний літак. На борту була дитина і ще 5 людей

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У Філадельфії (штат Пенсильванія, США) розбився медичний евакуаційний літак, на борту було шеестеро людей, серед них одна дитина. Невідомо, чи хтось з них вижив.

Про це повідомила компанія Jet Rescue Air Ambulance, яка керувала рейсом, передають Reuters, СNN та ABC News.

Попередньо, на боту літака були чотири члени екіпажу, дитина та її мама. Вони поверталася додому до Мексики після лікування. Попередньо, усі шестеро — громадяни Мексики.

Літак впав у щільно заселеному районі міста. Наразі в компанії не можуть підтвердити, чи є люди, які вижили. Місцева і державна влада теж не каже ані про кількість загиблих, ані про те, чи хтось вижив.

«Наразі імена не оприлюднюються, допоки члени сімʼї не будуть повідомлені. Наша безпосередня турбота — це сімʼя пацієнта, наш персонал, їхні сімʼї та інші жертви, які, можливо, постраждали на землі», — заявили в компанії.

Університетська лікарня Temple прийняла шістьох пацієнтів, які постраждали внаслідок авіатрощі, хоча невідомо, де саме вони були — в літаку чи на землі.

Відео, яке показали місцеві телеканали, демонструє, як літак різко пішов у піке, врізався в землю і вибухнув. Наразі причини авіакатастрофи невідомі. На момент аварії у місті була холодна, дощова погода та погана видимість.

Президент США Дональд Трамп знає про інцидент. Він написав, що «наші люди повністю залучені до ліквідації наслідків».