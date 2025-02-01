Масована атака РФ — у регіонах ввели аварійні відключення світла. Відомо про загиблих та поранених (оновлено)

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РФ з ночі атакує Україну дронами та швидкісними цілями. У різних регіонах є поранені та загиблі. Також фіксують влучання в обʼєкти інфраструктури. У 7 областях ввели аварійні відключення світла.

У Харкові був приліт у Холодногірському районі в межах житлової забудови — зараз там пожежа. За даними мера міста, одна людина загинула, четверо постраждали. Попередньо, РФ атакувала місто дроном типу Shahed.

На Полтавщині ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі. Без світла залишилися один юридичний та 164 побутові споживачі. Фахівці вже працюють, щоб відновити електропостачання.

Ворог також вдарив по Полтаві. Є влучання в житловий будинок.

Оновлено о 09:18. Загинули дві людини. Також відомо про 7 постраждалих, серед них є дитина. Надзвичайники врятували 21 людину.

Оновлено о 09:31. Кількість загиблих зросла до трьох людей, поранених — до 10.

Ворожий удар ракетою зруйнував під’їзд із першого до пʼятого поверху, виникла пожежа. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

На Запоріжжя росіяни вночі скерували 18 шахедів. Відомо про постраждалого чоловіка, він відмовився від госпіталізації. РФ пошкодила обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, навчальний заклад. Спершу частково зникло світло, але електропостачання вже відновили.

О другій ночі голова Запорізької ОВА Федоров писав про 10 ударів по Запоріжжю і що це наймасовіший удар за останній час. ДСНС пише, що Росія завдала по місту 16 ударів БпЛА. У різних районах сталися пожежі: загорілася покрівля будівлі навчального закладу, горіли два автомобілі, вибухова хвиля та уламками пошкодили сусідні будинки, загорілися гаражі та приватні автомобілі. Усі пожежі ліквідували. На місцях працюють усі екстрені служби міста, зокрема 97 рятувальників і 26 одиниць техніки ДСНС.

Міністр енергетики Германії Галущенко написав, що через атаку системи передачі терміново застосовують превентивні заходи. «Укренерго» повідомило про аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.