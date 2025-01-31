Дослідження: Кількість пацюків у містах різко зросла через глобальне потепління

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Кількість щурів у містах зростає через підвищення глобальної температури та різкі зміни клімату.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Science Advances.

Для дослідження обрали 16 великих міст світу. У Вашингтоні, Сан-Франциско, Нью-Йорку (США), Торонто (Канада) та Амстердамі (Нідерланді) спостерігали найбільше зростання кількості гризунів. Ще в 11 містах зафіксували «значну тенденцію» до зростання кількості пацюків.

За останнє десятиліття кількість щурів у Вашингтоні зросла на 390%, на 300% — у Сан-Франциско, на 186% — у Торонто, та на 162% у Нью-Йорку. Дослідники аналізували публічні спостереження та звіти про зараження.

Деякі великі міста, наприклад Лондон і Париж, не включили до дослідження, бо вони не надали необхідних даних. Але, на думку вчених, результати там були б схожими — як і в багатьох подібних містах по всьому світу.

«Коли ви йдете вулицями Торонто, під вашими ногами, глибоко в каналізаційній системі, є місце, яке кишить щурами», — сказала Еліс Сінія —провідний ентомолог організації Orkin, яка бореться зі шкідниками.

У 2023 році на лінію довіри Торонто надійшло 1 600 дзвінків зі скаргами через щурів. У 2019-му таких дзвінків було лише 940. Точна кількість щурів у місті невідома, бо ніхто не вивчав цього. Тож це порівнюють із «щурячим дощем».

Також популяція щурів зросла в Окленді (Нова Зеландія), Баффало, Чикаго, Бостоні, Канзас-Сіті та Цинциннаті (США). Водночас учені не визначали загальну кількість щурів, що проживають у містах.

Підвищення температури корелювало зі зростанням чисельності щурів, пишуть дослідники. За вищих температур щурі можуть розмножуватися протягом більшої частини року та довше мати доступ до їжі.

Водночас у Токіо (Японія), Луїсвіллі та в Новому Орлеані (США) популяція щурів, навпаки, знизилась. У Токіо це повʼязали з тим, що люди швидко повідомлять служби, якщо помітили щура, через культурні норми. А в Новому Орлеані провели просвітницьку роботу з місцевими.

Дослідники кажуть, що найкраща стратегія боротьби з пацюками — це зробити міста менш сприятливими для їхнього життя. Наприклад, викидаючи сміття в контейнери, а не будь-де на вулиці.