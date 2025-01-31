Фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав нагороду на фестивалі Sundance

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Український документаліст Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю «Санденс» за фільм «2000 метрів до Андріївки». Він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії «Документальне кіно».

Стрічка Чернова присвячена одному з епізодів українського контрнаступу 2023 року — боям за село Андріївка, що розташоване за 10 кілометрів від Бахмуту. Тоді Збройним силам України вдалося вибити російські війська із села, проте через деякий час вони знову його захопили.

«2000 метрів до Андріївки» розділений на глави, відлік — на метри. Що ближче підходять герої — військові та журналісти — до Андріївки, то вища ціна, яку їм доводиться платити за визволення землі.

Журі відзначало, що Чернов створив «дивовижний фільм про жахливу красу визволення свого дому, водночас про марність і жах самої війни».