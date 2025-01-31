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У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність у 2,8 раза. Загалом минулого року в Україні народилося 176 679 людей, померло — 495 090.

Про це свідчить інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану у 2024 році.

Найгірша демографічна ситуація в Херсонській і Донецькій областях — там смертність більша за народжуваність у 11 та 8,5 раза відповідно.

Найкращі показники має Рівненська область, де народжуваність менша за смертність у 1,6 раза. На другому місці Закарпатська та Волинська області — 1,7 раза. Закриває трійку лідерів з показником 1,8 раза Київ.

Демографічна ситуація у 2024 році дещо покращилася в другому півріччі. Тоді народилося 89,02 тисячі людей, що на 1,6% більше порівняно з першим півріччям. Водночас число смертей становило 244,12 тисячі, що на 2,7% менше за той самий проміжок часу.