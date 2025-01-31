У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність у 2,8 раза
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Gigin Krishnan / Unsplash
У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність у 2,8 раза. Загалом минулого року в Україні народилося 176 679 людей, померло — 495 090.
Про це свідчить інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану у 2024 році.
Найгірша демографічна ситуація в Херсонській і Донецькій областях — там смертність більша за народжуваність у 11 та 8,5 раза відповідно.
Найкращі показники має Рівненська область, де народжуваність менша за смертність у 1,6 раза. На другому місці Закарпатська та Волинська області — 1,7 раза. Закриває трійку лідерів з показником 1,8 раза Київ.
Демографічна ситуація у 2024 році дещо покращилася в другому півріччі. Тоді народилося 89,02 тисячі людей, що на 1,6% більше порівняно з першим півріччям. Водночас число смертей становило 244,12 тисячі, що на 2,7% менше за той самий проміжок часу.
- У вересні 2024 року Центральне розвідувальне управління США опублікувало звіт, за даними якого Україна посіла перше місце у світі за рівнем смертності та водночас останнє в рейтингу народжуваності.
- За даним ЦРУ, рівень смертності в Україні становить 18,6 на тисячу громадян. У рейтингу народжуваності Україні посідає останнє 228 місце — у країні народжується шість дітей на тисячу людей.
- Протягом першого півріччя 2024 року в Україні народилися 87 655 дітей, а померли 250 972 людей. За аналогічний період у 2021 році, до повномасштабної війни, в Україні народилися 132 595 дітей. Зараз цей показник майже вдвічі менший. Нині на одного новонародженого в Україні припадає троє померлих. У 2018—2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. Цей фактор — один із ключових показників демографічної кризи.