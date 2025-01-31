В Австралії чоловіка виправдали за зґвалтування — він вчинив його уві сні

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Австралії чоловіка виправдали у справі про зґвалтування через діагноз «сексомнія». Люди із нею проявлять сексуальну активність уві сні.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався 26 серпня 2022 року. Тімоті Малкольм Роуленд разом із постраждалою від сексуального насильства випивали у коктейль-барі, а близько першої години ночі попрямували до квартири чоловіка. Там вони ще раз випили та разом прийняли ванну, після чого жінка заснула. Близько 6 ранку вона прокинулася від того, що Роуленд займається з нею сексом. Жінка відштовхнула його, зіскочила з ліжка і покинула квартиру.

Під час суду Роуленд розповів, що що у нього був епізод сексомнії — психічного розладу, за якого люди демонструють сексуальну поведінку під час сну.

Під час розгляду справи присяжні не сперечалися стосовно того, що чоловік страждає на сексомнію. Але розмірковували, чи справді він спав під час сексу. Проте додаткових доказів цього суд не мав, тож Роуленда виправдали.

Суддя Джон Пікерінг зазначив, що людину не можна визнати винною у злочині, який вона скоїла несвідомо: «Ми не збираємося карати людей за дії, над якими вони не мають контролю».

Також суддя додав, що не існує чинних законів, правил чи норм, які б регулювали сексомнію. А винесення вердикту — це «холодний аналітичний процес», який «не повинен зважати на те, що може відчувати ймовірна жертва чи суспільство».