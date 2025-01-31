СБУ порушила кримінальну справу через розголошення нібито інформації від Буданова про «загрозу існуванню України»

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення нібито інформації від очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що існування України може бути «під загрозою без перемовин про завершення війни».

Про це повідомило джерело «Бабеля» в пресслужбі СБУ.

Справу порушили 28 січня за фактом розголошення державної таємниці з боку людей, яким цю інформацію довірили під час закритого засідання Ради, що мало гриф «Таємно».

Розслідування триває за статтею про розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України).

Що передувало

27 січня «Українська правда» з посиланням на неназваного депутата повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників Сил оборони керівник ГУР МО Кирило Буданов нібито припустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться «серйозні переговори».

«Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам’яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: “Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України”», — цитує УП свого співрозмовника.

Розвідники не підтвердили цю інформацію і закликали медіа «не поширювати чутки» й фейки.