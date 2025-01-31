ППО збила 59 зі 102 дронів, якими РФ вночі атакувала Україну
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 31 січня росіяни атакували Україну 102 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.
Чотири ворожі БпЛА досі в повітрі, бойова робота триває.