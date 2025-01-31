ППО збила 59 зі 102 дронів, якими РФ вночі атакувала Україну

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 31 січня росіяни атакували Україну 102 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Чотири ворожі БпЛА досі в повітрі, бойова робота триває.