Генштаб: За добу РФ лишилася без 1 670 військових і 33 артсистем

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Сухопутні війська ЗС України

Протягом минулої доби, 30 січня, РФ втратила ще 1 670 військовослужбовців убитими й пораненими та понад сто одиниць техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили три танки, 17 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 837 610 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.