Росіяни змінюють тактику під Покровськом, бо людей на мʼясні штурми вже бракує. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 30 січня

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«Бабель»

Половина боєзіткнень на українській лінії фронту зараз відбувається в районі Покровська, пише Al Jazeera. Також росіяни значно активніше використовують КАБи ― протягом тижня окупанти скинули їх удвічі більше, ніж за попередній тиждень. Усе це свідчить про те, що росіяни готуються до штурму міста. Вони посилюють атаки на позиції українських військових, намагаючись наступати практично безперервно. Однак тактика в них інакша, ніж під час штурму Авдіївки чи Бахмуту. Війська РФ, які, за даними Генштабу, вже втратили понад 800 тисяч людей убитими й пораненими, не мають сил на мʼясні штурми. Вони намагаються підвезти бійців якомога ближче до лінії зіткнення, щоб підвищити їхні шанси закріпитись на нових позиціях. Оскільки бої йдуть у передмісті Покровська, позиції ці нерідко в будівлях чи за ними ― тож тактика має сенс, пише видання. От тільки вона супроводжується значними втратами бронетехніки ворога ― а її відновлювати росіянам іще складніше, ніж людський ресурс.

Українці ж у відповідь активізували удари по російських тилах. Результатом стало не лише ураження російських нафтобаз і нафтопереробних заводів, що погіршує стратегічні спроможності агресора, але й знешкодження установок ППО С-400, найрозвинутішої російської системи протиповітряної оборони.

Також варті уваги матеріал СNN про зниклих безвісти американців, які відправились на російсько-українську війну, текст Defense News про підхід Данії до оборони України, яка стабільно підтримує Київ як зброєю, так і коштами на виробництво озброєння українськими підприємствами.