Гора Таранакі у Новій Зеландії отримала статус юридичної особи

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Парламент Нової Зеландії офіційно визнав гору Таранакі юридичною особою. Це третій природний обʼєкт у країні, який отримав ті самі права, що й люди.

Про це пише The Guardian.

Вулкан Таранакі — це друга за висотою гора на Північному острові Нової Зеландії. Він надзвичайно популярний серед туристів.

Присвоєння горі статусу юридичної особи дуже важливе для племен маорі, які вважають Таранакі своїм предком. Парламент обіцяв наділити обʼєкт юридичними правами ще в 2017 році, однак зробив це тільки 30 січня 2025-го — рішення ухвалили одноголосно.

Це також перший випадок, коли географічний об’єкт Нової Зеландії офіційно називатиметься виключно назвою маорі. Навколишні вершини та природні об’єкти так само повернуться до своїх оригінальних назв маорі.

Попри те, що документ не повертає землю у власність корінних народів, визнання Таранакі юридичною особою стало важливою подією для корінного народу. Сотні маорі приїхали до столиці Веллінгтон, аби стати свідками ухвалення законопроєкту. За законом відвідувачі гори та прилеглих регіонів мають ставитися до природи шанобливо.