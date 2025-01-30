CNN: На війні в Україні зникли безвісти понад 20 американських добровольців

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Понад 20 американських добровольців зникли безвісти на війні в Україні, за останні пів року кількість жертв різко зросла.

Про це пише CNN.

Тіла щонайменше пʼятьох американських добровольців, які записалися на службу в українські війська, не вдалося дістати з поля бою після того, як вони загинули в боях протягом останні шести місяців.

Родичі зниклих безвісти американців розповіли CNN, що через юридичну невизначеність часто не вдається офіційно оголосити своїх близьких загиблими. Зокрема, за їхніми словами, тіла двох американських добровольців, які загинули неподалік Покровська наприкінці вересня, досі не знайдені.

Як розповіли родичі й ті, хто вижив, 25-річний колишній американський солдат Захарі Форд і ще один американець з позивним «Гантер» загинули внаслідок удару безпілотника під час виконання завдання з підриву мосту біля села Новогродівка. Територія, де вони загинули, зараз перебуває під контролем Росії.

Ще один колишній морський піхотинець зі США, 41-річний Корі Наврокі, загинув у боях в Брянській області РФ у жовтні. Його тіло російські солдати показали в Телеграмі, але повернути його вдалося лише після складних переговорів разом із майже 800 загиблими 24 січня.

Уповноважений МВС України з питань зниклих безвісти Артур Добросердов підтвердив CNN, що понад 20 американців вважаються зниклими безвісти.

Лорен Гійом — американка, яка живе в Києві і працює в некомерційній організації RT Weatherman Foundation, що допомагає іноземним сімʼям знайти своїх близьких. Вона розповіла, що іноземці можуть бути оголошені загиблими через фізичне підтвердження, наприклад після тесту ДНК, або за рішенням суду, якщо є вагомі докази смерті. Зараз вона займається справами 88 загиблих або зниклих безвісти іноземців 18 національностей, половина з яких — американці.