Міжнародний Реєстр збитків відновив подачу заяв у «Дії»

Новини

Ruslan Kaniuka/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відновив прийом заяв про пошкодження або знищення нерухомості у застосунку «Дія».

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Заяву можуть подати власники квартир чи будинків в Україні, пошкоджениї або знищених внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Зробити це можна тут.

Міжнародний Реєстр збитків через російську агресію проти України запустили у квітні 2024-го в Гаазі. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.

Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

Кібератака на реєстри

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.

20 січня 2025 року усі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки.