Баскетболістка Катерина Коваль стає зіркою в США ― і постійно чекає дзвінків від батька в ЗСУ. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 січня

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«Бабель»

«Того лютневого вечора в маленькому спортзалі на Лонг-Айленді під Нью-Йорком жоден суперник не міг зрівнятися з Кейт Коваль. Тренер кричав до неї, підбадьорював, і Коваль інстинктивно реагувала. Її тіло було на майданчику, але свідомість ― десь-інде». Так починається матеріал американського спортивного видання The Athletic про юну зірку американського баскетболу Катерину Коваль, якій зараз усього 19. Той вечір у лютому ― це 24 лютого 2022 року, коли росіяни почали повномасштабну війну з Україною. Рідні Коваль, зокрема її батьки, тоді були в Києві.

Якраз 24 лютого в Катерини мала відбутися важлива гра, і сімʼя готувалася дивитися пряму трансляцію. Від ранку, за українським часом, звʼязку із сімʼєю Коваль не було, і тренер пропонував дівчині пропустити гру. Вона відмовилась, бо думала, що коли рідні все-таки невдовзі подивляться відео, вони мають знати, що вона в порядку, що вона не сходить з дистанції. Тому гра відбулась ― із невеликою зміною правил. На лавці біля баскетбольного майданчика лежав телефон Катерини. Якби він задзвонив ― це автоматично поставило б гру на паузу. Втім протягом усієї гри мобільний мовчав. Рідні Коваль на звʼязок не вийшли.

Катерина до 2021-го мешкала в Києві, де досягла значних висот. Вона вже грала в національній збірній і в складі баскетбольної команди, яка їздила на міжнародні змагання. Зрозумівши, що найкращий шлях розвитку в баскетболі для неї ― приєднатись до якоїсь із команд американської жіночої ліги NBA, сімʼя Коваль почала шукати підходящий коледж у США. Знайшли на Лонг-Айленді, де тренер переконав Катерину, що вона зможе досягти чималих успіхів.

Тренер сказав правду: уже невдовзі Коваль стала однією з найбажаніших спортсменок для десятків баскетбольних клубів. А ще дівчина продовжує рости, стає все вищою ― і все перспективнішою. The Athletic розповідає її історію на контрасті між успішним розвитком у США і тяжкими думками про війну на Батьківщині.

З’ясувалося, що батьки Коваль поїхали з Києва в село до бабусі і там ховались у підвалі. Невдовзі вони таки подивилися гру доньки. Трохи згодом батько спортсменки мобілізувався, сказавши доньці, що це найприродніший крок для чоловіка. Він служить досі й мав із Катериною лише дві короткі зустрічі. Мама дівчини виїхала до Канади, щоб бути ближче до доньки. Тож як сімʼя, Ковалі переживають численні випробування ― і це те, що заповнює думки спортсменки за межами майданчика.

А на майданчику вона вже стала зіркою. Катерина регулярно зʼявляється в рейтингах найперспективніших баскетболісток США, її вже спонсорують великі бренди. А сама вона зідзвонюється з батьком ледь не щодня й каже, що молиться про той час, коли вона зможе зустріти Різдво в затишку київської квартири. І виступати за успішну українську збірну.

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