Spotify виплатила музичній індустрії $10 мільярдів у 2024 році

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Стримінговий сервіс Spotify виплатив $10 мільярдів музичній індустрії у 2024 році. Ці кошти отримали не тільки артисти, але й інші партнери, зокрема видавці.

Про це повідомила преслужба Spotify.

У 2014 році щорічні виплати Spotify становили мільярд доларів, a кількість користувачів платних підписок — 15 мільйонів. Станом на третій квартал 2024 року загальна кількість підписників стримінгу становить 252 мільйони — і 60% з них користуються безкоштовною версією з рекламою.

Стримінг підрахував, що в 2014 році близько 10 тисяч артистів генерували від $10 тисяч на Spotify, a тепер стільки ж артистів генерують понад $100 тисяч.

Крім того, Spotify пригадав звіт Міжнародної федерації фонографічної індустрії за 2024 рік, згідно з яким на платформу припадає близько третини світового доходу від стримінгів, a також близько половини доходів незалежних виконавців.

На початку січня 2025 року музична фінансова платформа Duetti зазначила, що виплати за прослуховування для незалежних артистів стабілізуються після кількох років зниження. Однак Spotify виплачувала найменше — $3 за тисячу прослуховувань. Інші платформи, такі як Amazon Music, Apple Music і YouTube, платили відповідно $8,8, $6,2 і $4,8 за тисячу прослуховувань у 2024 році, пише TechCrunch. У звіті також йдеться, що хоча Spotify протягом багатьох років підвищувала ціни на свої плани, середня виплата музикантам знизилася.