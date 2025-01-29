Українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції та ракетному арсеналу в Росії

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У ніч на 29 січня українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь» і ракетному арсеналу в Тверській області Росії.

Про це повідомило джерело «Бабеля» в Службі безпеки України.

Це була спільна спецоперація СБУ та Сил спеціальних операцій.

Нафтоперекачувальна станція «Андреаполь» — це важлива складова Балтійської трубопровідної системи — 2. Дрони пошкодили фільтраційний насосний майданчик і цистерни з присадками на станції — там стався розлив нафтопродуктів і спалахнула пожежа.

Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Ще однією ціллю став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад і три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів і писали в чатах про евакуацію населення.