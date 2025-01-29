Суд арештував активи російського олігарха Дерипаски на 2,1 мільярда гривень

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Суд заарештував велику партію промислової продукції та сировини, якою володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Її вартість — 2,11 мільярда гривень.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про майже 500 тисяч тонн бокситів і глинозему, виготовлені в Україні ще до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Продукція зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав Дерипасці.

Ця продукція — головний компонент для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал». Вони належали олігарху через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу, щоб далі реекспортувати її на російські підприємства Дерипаски. Однак на початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Олігарх Олег Дерипаска входить в найближче оточення російського лідера Володимира Путіна. Він займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Слідчі заочно повідомили Дерипасці про підозру, зокрема за фінансування війни Росії проти України. Крім того, в Україна націоналізували всі його заводи.