Правоохоронці викрили високопосадовця КМДА, який оформив собі фейкову інвалідність

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Служба безпеки та Нацполіція викрили ще одну схему ухилення від мобілізації у Київській міській державній адміністрації.

Про це повідомляє СБУ.

Першого заступника директора одного з департаментів КМДА підозрюють у безпідставному оформленні собі другої групи інвалідності. Довідка дозволила йому отримати бронь від призову і регулярні соцвиплати від держави.

За матеріалами справи, протягом 2023—2024 років фігурант незаконно одержав 170 тисяч гривень як компенсацію за нібито часткову втрату дієздатності.

Для оформлення фіктивної інвалідності чиновник підробив дані медичних досліджень, зокрема, погіршив показники ехокардіографії, щоб вони вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Потім підозрюваний передав підробку до міської лікарні, висновок направили до МСЕК. Правоохоронці виявили матеріали, які свідчать про те, що документи були підроблені.

Посадовцю КМДА повідомили про підозру за ч. 1, 3, 4 ст. 358 ККУ. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Розслідування триває, перевіряють дані про можливу причетність до схеми інших посадовців.