Закупав неякісний одяг для ЗСУ — ДБР підозрює депутата міськради на Кіровоградщині

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Державне бюро розслідувань (ДБР) і поліція повідомили про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградської області та його спільникам. За даними слідства, вони організували закупівлю одягу для військових поганої якості.

Про це повідомляє ДБР.

Депутат за сумісництвом був власником і директором одного з підприємств. Дізнавшись, що на Херсонщині планують кілька закупівель одягу для забезпечення потреб бійців, він вирішив на них заробити.

До схеми фігурант залучив знайомого, якого призначив директором іншого підконтрольного підприємства, і бухгалтерку. Ділки купували дешевий, неякісний одяг — він не мав сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони та лише візуально був схожий на військовий. Держава зазнала понад 21 мільйон гривень збитків.

Депутату, його спільнику і бухгалтеру повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КкУ).

Незабаром фігурантам оберуть запобіжні заходи, також вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.