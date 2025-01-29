Генштаб: Росія втратила ще 1 670 військових і 10 танків

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За попередню добу, 28 січня, Росія втратила ще 1 670 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили десять танків, 24 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 57 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 834 670 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.