Призупинення цивільної допомоги США одразу вплинуло на десятки сфер. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 28 січня

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«Бабель»

Рішення Дональда Трампа провести ревізію допомоги, яку надавала іншим країнам американська агенція USAID, миттєво вплинуло на діяльність сотень українських проєктів, пише The New York Times. Уже 24 січня місцеві партнери організації отримували листа з вимогою призупинити будь-які активності, що передбачають виділення коштів, на час аудиту. Запланований строк аудиту ― 90 днів, однак уже очевидно, що після цього терміну збережеться фінансування не всіх проєктів. А навіть якби й усіх, три місяці ― надто довгий час для багатьох, щоб протриматися без допомоги.

За допомоги USAID в Україні реалізовувалися проєкти в дуже різних сферах, пише видання. Це, наприклад, підтримка ветеранів війни, постачання дров мешканцям прифронтових територій, розробка державних IT-сервісів, відновлення водогонів та зруйнованих російськими обстрілами шкіл. Уже наступного тижня українські партнери організації не зможуть привезти дрова у прифронтові громади Харківщини чи Херсонщини ― при тому, що сподіватись на інші джерела енергії в населених пунктах, де часті обстріли, складно.

Частина партнерів бояться висловлюватися з приводу призупинення допомоги ― вважають, що через критику в них меншає шансів на відновлення допомоги. Однак у соцмережах уже чимало закликів до українців підтримати організації, які досі покладалися на американську підтримку. За три роки повномасштабної війни USAID розподілила понад $30 мільярдів.

Українська влада вже вийшла на контакт з американськими урядовцями, щоб ті зробили для України виняток, пише видання. На відміну від переважної більшості інших країн, допомога USAID в Україні має велике значення тут і зараз, а її відсутність може призвести, зокрема, до загибелі людей. Чи, наприклад, до збільшення кількості біженців з України. Тож Україну через війну варто розглядати як окремий випадок, каже виданню, зокрема, народний депутат Ярослав Юрчишин.

Поки у Трампа не відгукнулись на це прохання, український громадський сектор зазнає помітних втрат. Так, в організації VeteranHub, яка займається широким спектром тем реабілітації та захисту прав українських ветеранів, заявили виданню, що можуть втратити частину фахівців, приміщення, довіру партнерів. Щоправда, і довіра до американської агенції знижується також.

У світлі аудиту деяким українським партнерам грантодавці негласно радять скоригувати свою звітність під світогляд нової адміністрації Білого дому, додає NYT. Зокрема, рекомендують прибрати з чільних місць згадки про втілення проєктів щодо захисту прав сексуальних меншин та гендерної рівності.

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