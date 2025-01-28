Чоловіки готували удари по українських аеродромах з F-16 — їх підозрюють у держзраді
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Правоохоронці затримали чоловіків, які, за версією слідства, співпрацювали з російськими спецслужбами та готували ракетний удар по українських аеродромах з F-16. Їх підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, фігуранти справи — двоє чоловіків із Кременчука віком 22 і 21 рік. Їх завербувала кадрова співробітниця ФСБ — її дані українські правоохоронці теж встановили.
Фігуранти справи мали зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та обʼєктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ударів ракетами й дронами.
Окрім цього, вони мали зробити текстовий фотозвіт, у якому повинні були вказати й описати, яка саме техніка розташована на кожному з обʼєктів.
Щоб виконати цю вказівку, чоловіки збиралися обʼїхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного з потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та фіксувати потрібні їм цілі.
Підозрюваних затримали поблизу одного з військових аеродромів України, коли вони фотографували зліт F-16, — СБУ викрила їхнім задум ще на початковому етапі. Правоохоронці також убезпечили відповідні локації Сил оборони України.
У зловмисників знайшли телефони з доказами роботи на росіян. Наразі фігуранти перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.