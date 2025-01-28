Уряд звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова

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Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра оборони Рустема Умєрова Дмитра Кліменкова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Дмитро Кліменков був на посаді заступника міністра оборони з 5 жовтня 2023 року.

Його звільнення 24 січня анонсував міністр оборони Рустем Умєров. Тоді ж стало відомо, що змінять керівництво Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яку раніше очолювала Марина Безрукова. За словами Умєрова, результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож система потребує змін.

Тоді він зауважив, що під час воєнного стану закупівлі зброї повинні бути закритими, але зараз кожен користувач інтернету може в реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах і в яких виробників.

Замість Безрукової агенцію очолив Арсен Жумаділов, який зараз ще керує Державним оператором тилу (ДОТ).

Міністр оборони наголосив, що обидва відомства мали однакові умови для роботи, проте саме ДОТ виконала задачі, а АОЗ «лише створювала медійний шум».

Того ж дня стало відомо, що Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради, яку мають перезапустити «найближчим часом».