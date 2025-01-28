Трамп хоче закрити небо США від ракет — за зразок братимуть систему Ізраїлю

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Президент Дональд Трамп планує видати указ про створення просунутої системи протиповітряного захисту США на кшталт «Залізного купола» над Ізраїлем.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Білого дому.

Очікується, що нова американська система протидіятиме не лише ракетам, але й безпілотникам. Указ президента має прискорити процес її виробництва та поставки, пише Bloomberg. Трамп каже, що оборонний комплекс повністю створять у США.

Підрозділ Raytheon корпорації RTX, що виробляє Iron Dome у співпраці з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems, заявляє, що ракета системи Tamir може збивати зброю, запущену з відстані від 4 до 70 кілометрів.

Вашингтон вже оснащений протиракетними комплексами Terminal High Altitude Area Defense, а також системами Aegis на військових кораблях і наземними перехоплювачами Patriot.

Однак Міноборони мало труднощі з розробкою глобального оборонного щита для держави. Невдалі спроби робив ще 40-й президент Рональд Рейган — ідеться про його Стратегічну оборонну ініціативу, космічну систему, відому як «Зоряні війни».

З 2002 року Агентство протиракетної оборони Штатів витратило понад $194 мільярди на оснащення оперативних командувань багаторівневою системою датчиків, перехоплювачів та інших можливостей для відстеження і знищення ракет у повітрі. За 2022 рік витрати становили $10,4 мільярда.

Китай та Росія останніми роками налагоджували виробництво гіперзвукової зброї, і Пентагону було складно встигнути за ними, пише видання. У Білому домі кажуть, що внутрішня політика протиракетної оборони Штатів обмежується випередженням загроз і несанкціонованих запусків ракет.

Агентство протиракетної оборони контролює систему із 44 наземних перехоплювачів у Каліфорнії та на Алясці. Вони можуть зупинити невелику кількість балістичних ракет з КНДР, але не масовий обстріл з боку Китаю чи Росії.