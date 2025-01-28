Обмінюючись погрозами й компліментами, Трамп і Путін готуються до переговорів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 27 січня

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«Бабель»

Матеріал про те, як Дональд Трамп і Володимир Путін готують ґрунт для розмови про завершення війни в Україні, що має відбутися, за словами Трампа, вже скоро, опублікувало видання The New York Times. Новий президент США не наслідує свого попередника Джо Байдена, який обіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і не проводити жодних переговорів стосовно війни без участі Києва. Трамп прагне якнайшвидшого завершення бойових дій і не каже про те, що Україна має бути обовʼязковою стороною переговорів. Однак він вже встиг зробити кілька заяв, які натякають росіянам, що бачення США щодо завершення війни може їм не сподобатись. Саме так, на думку американських співрозмовників видання, варто трактувати слова Трампа про кепські справи в економіці Росії та можливість зробити їх ще гіршими.

Трамп зрозумів, що лякати Путіна жертвами серед військових і цивільних росіян ― марна справа, адже російський диктатор не особливо зважає на конкретні людські життя. Натомість погіршення економічної ситуації у всій країні ― важливий фактор, який може вплинути на поведінку Кремля. І ця перспектива може спонукати росіян до поступок.

З іншого боку, Путін теж намагається грати на чутливих для Трампа питаннях. Наприклад, на його марнославстві. Російський диктатор іще в день інавгурації заявив, що бачить у Трампі сильну й рішучу людину. Згодом він погодився зі словами Трампа, що якби президентом був він, а не Байден, повномасштабного вторгнення Росії в Україну б не відбулось.

Зрештою, Путін запропонував Трампу обговорити нагальні питання «як лідери двох супердержав», не залучаючи сторонніх ― зокрема Україну. І закинув іще одну наживку: що обговорити варто не лише агресію проти України, а й інші проблемні точки. Наприклад, розміщення в Європі ядерної зброї, контроль за обігом озброєння, обмеження кількості балістичних ракет середньої дальності, використання в зброї штучного інтелекту. Путін подає ці питання як глобальні ― і Трамп, вплинувши на їхнє позитивне вирішення, міг би утвердити свій імідж миротворця, як він того хоче.

Втім, застерігають опитані NYT оглядачі, ці шлюбні танці можуть не дати бажаного результату жодній стороні. Трампу важливо памʼятати, що росіяни захочуть отримати в Україні якнайбільше: максимум територій, відмову від інтеграції в НАТО в будь-якій осяжній перспективі. І в такому разі Трампу складно буде показати себе переможцем і майстром вигідних угод, як він цього прагне, підсумовує видання.

Це лише частина огляду. Більше вартих уваги публікацій про російсько-українську війну доступні підписникам нашого Patreon.