Сховище Анни Франк, у якому вона переховувалася від нацистів, «оживе» в Нью-Йорку

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Anne Frank House

У Нью-Йорку відкрилась виставка, присвячена Анні Франк — єврейській дівчинці-підлітку, чий щоденник став одним із найвідоміших письмових свідчень Голокосту. Серед експонатів — повномасштабна копія сховища, де її сімʼя переховувалась від переслідування нацистів.

Про це пише CNN.

Виставка відкрилася 27 січня — у Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту, її можна відвідати до 30 квітня. І вперше така можливість зʼявляється за межами Амстердаму, де розташоване справжнє сховище Анни Франк.

Мебльована копія однієї з кімнат секретної прибудови в родинному будинку Анни Франк. Anne Frank House

Експозиція покаже історію сімʼї Анни від моменту їхнього життя в Німеччині, переїзду до Нідерландів і рішення ховатися до моменту, коли їх знайдуть нацисти, депортації, смерті Анни та рішення її батька Отто Франка опублікувати щоденник доньки.

Найцінніший експонат — це копія таємного притулку Франків в Амстердамі, куди можна було потрапити після відкриття фальшивої книжкової полиці. Сховище складається з трьох невеликих кімнат, які слугували спальнями та їдальнею, де збиралася вся родина.

Anne Frank House

Anne Frank House

Відвідувачі побачать унікальні фотографії та оригінальні предмети, що належали родині — листи, письмовий стіл і речі. Є навіть нідерландська версія гри «Монополія», в яку грала Анна. Кімнати обставлені так, щоб повернути людей у минуле й дати їм відчути життя дівчини.

«Я не хочу прожити даремно, як більшість людей. Я хочу бути корисною або приносити задоволення всім людям, навіть тим, кого я ніколи не зустрічала. Я хочу продовжувати жити навіть після смерті!» — писала Анна у щоденнику.

Організатори виставки кажуть, що вони не намагалися зімітувати те, що показують в оригінальному Будинку Анни Франк в Амстердамі. Але намагалися зануритися в домашнє середовище та події, які сформували життя дівчини.