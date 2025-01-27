Сховище Анни Франк, у якому вона переховувалася від нацистів, «оживе» в Нью-Йорку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Anne Frank House
У Нью-Йорку відкрилась виставка, присвячена Анні Франк — єврейській дівчинці-підлітку, чий щоденник став одним із найвідоміших письмових свідчень Голокосту. Серед експонатів — повномасштабна копія сховища, де її сімʼя переховувалась від переслідування нацистів.
Про це пише CNN.
Виставка відкрилася 27 січня — у Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту, її можна відвідати до 30 квітня. І вперше така можливість зʼявляється за межами Амстердаму, де розташоване справжнє сховище Анни Франк.
Експозиція покаже історію сімʼї Анни від моменту їхнього життя в Німеччині, переїзду до Нідерландів і рішення ховатися до моменту, коли їх знайдуть нацисти, депортації, смерті Анни та рішення її батька Отто Франка опублікувати щоденник доньки.
Найцінніший експонат — це копія таємного притулку Франків в Амстердамі, куди можна було потрапити після відкриття фальшивої книжкової полиці. Сховище складається з трьох невеликих кімнат, які слугували спальнями та їдальнею, де збиралася вся родина.
Відвідувачі побачать унікальні фотографії та оригінальні предмети, що належали родині — листи, письмовий стіл і речі. Є навіть нідерландська версія гри «Монополія», в яку грала Анна. Кімнати обставлені так, щоб повернути людей у минуле й дати їм відчути життя дівчини.
«Я не хочу прожити даремно, як більшість людей. Я хочу бути корисною або приносити задоволення всім людям, навіть тим, кого я ніколи не зустрічала. Я хочу продовжувати жити навіть після смерті!» — писала Анна у щоденнику.
Організатори виставки кажуть, що вони не намагалися зімітувати те, що показують в оригінальному Будинку Анни Франк в Амстердамі. Але намагалися зануритися в домашнє середовище та події, які сформували життя дівчини.
- Анна Франк народилася 1929 року у Франкфурті-на-Майні. Її батьки — Отто й Едіт — були німецькими євреями, але не релігійними і заповідей юдаїзму суворо не дотримувалися. Понад два роки вона вела щоденник в Амстердамі, де її сімʼя переховувалась від переслідування нацистів. Увесь цей час родина жила в таємному сховищі на набережній Прінсенграхт, 263, — саме це приміщення представлять на виставці.
- У серпні 1944 року в будинок прийшла служба гестапо, заарештувавши вісьмох євреїв, які там ховалися. Усіх їх відправили до Аушвіца та інших концтаборів. Голокост пережив лише батько Анни Отто Франк, який і опублікував зредаговану версію щоденника в 1947 році.