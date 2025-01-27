Ексголову Броварської РДА оштрафували на 34 тисячі грн за ДТП, де він пʼяний збив чотирьох людей на переході

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Броварський районний суд оштрафував колишнього очільника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Він у квітні 2024 року збив на пішохідному переході чотирьох людей.

Про це повідомляє Brovarymedia із зали суду.

Йому призначили 34 тисячі грн штрафу і три роки позбавлення прав керувати автомобілем. Також Майбоженко сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати.

Автомобіль Volvo, який протягом розгляду справи зберігали на штрафмайданчику, повернуть Майбоженку.

ДТП у Броварах

ДТП за участі Майбоженка сталася ввечері 26 квітня 2024 року. Він збив чотирьох людей на пішохідному переході.

Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і наїхав на пішоходів. Тест на приладі Drager показав, що у водія вміст алкоголю був 2,31 проміле за допустимої норми в 0,2 проміле.

27 квітня Майбоженка звільнили з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.