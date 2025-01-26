У Великій Британії та Ірландії вирував шторм — є загиблі, сотні тисяч будинків знеструмлені

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Понад 400 тисяч помешкань у Сполученому Королівстві та Ірландії залишаються без світла після потужного шторму «Еовін».

Про це повідомляє The Guardian.

Шторм виявився одним із найпотужніших за останній час з рекордними поривами вітру — вони перевищували 160 км/год, пише видання. Стихія пошкодила інфраструктурні обʼєкти, ускладнила пересування і спричинила перебої зі світлом.

Відомо щонайменше про двох загиблих — на юнаків 19 і 20 років впали дерева. Один інцидент стався у східному Айрширі, інший — в ірландському графстві Донегол.

Сильний вітер і дощ ускладнюють ремонтні роботи. Енергетики кажуть, що на відновлення електропостачання може знадобитися 10 днів.

Місцевих закликають не наближатися до пошкоджених проводів і повалених дерев. Поки влада намагається ліквідувати наслідки стихійного лиха, метеорологи знову попереджають про погіршення погоди через шторм «Гермінія», який вирує в Іспанії.