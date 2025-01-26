У Запоріжжі завершили рятувальну операцію після удару 18 січня

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Пресслужба Запорізької ОДА

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару 18 січня. Загинули дві людини, ще 12 постраждали.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

На місці удару рятувальники деблокували тіло 27-річного чоловіка. До робіт залучили кінологів.