Із Покровської громади на Донеччині евакуювали всіх дітей

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У Покровській громаді Донецької області залишається 10 тисяч людей. При цьому в самому Покровську — 7 тисяч, а усіх дітей з громади вже евакуювали.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Останнім часом евакуація дуже уповільнилася, зараз виїжджає не більше ніж 5—6 людей на добу. Точок збору для евакуації в самому Покровську вже немає, тож людей забирають поадресно.

Добряк закликає місцевих не зволікати та евакуюватися. У Покровську нема вуличних боїв, але місцева адміністрація та військові до цього готуються. Тоді евакуюватися стане ще важче.