Сенат США затвердив губернаторку Крісті Ноем на посаді міністра внутрішньої безпеки

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Сенат США схвалив кандидатуру губернаторки Південної Дакоти Крісті Ноем на посаду керівника Міністерства національної безпеки.

Про це пише The Hill.

Ноем очолить одне з найбільш розгалужених відомств в уряді, яке має особливе значення в адміністрації Трампа, що має намір посилити контроль над імміграцією.

До складу цього міністерства входять Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, берегова охорона та прикордонно-митна служба.

Міністерство також відіграє ключову роль у реагуванні на кібератаки через Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури.