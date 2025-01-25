Сенат США затвердив губернаторку Крісті Ноем на посаді міністра внутрішньої безпеки
- Автор:
- Оля Березюк
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Сенат США схвалив кандидатуру губернаторки Південної Дакоти Крісті Ноем на посаду керівника Міністерства національної безпеки.
Про це пише The Hill.
Ноем очолить одне з найбільш розгалужених відомств в уряді, яке має особливе значення в адміністрації Трампа, що має намір посилити контроль над імміграцією.
До складу цього міністерства входять Служба громадянства та імміграції США, Секретна служба, берегова охорона та прикордонно-митна служба.
Міністерство також відіграє ключову роль у реагуванні на кібератаки через Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури.
- Губернаторка Крісті Ноем у березні 2023 назвала військову допомогу США Україні дорогою стратегічною помилкою. Вона також негативно висловлювалася щодо санкцій проти РФ, аргументуючи це тим, що вони шкодять США й американському народу.