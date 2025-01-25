«Блакитний мармур». Космічний корабель Blue Ghost показав Землю з орбіти

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Космічний корабель Blue Ghost компанії Firefly Aerospace поділився новими зображеннями Землі з космосу. Blue Ghost стартував 15 січня на ракеті SpaceX Falcon 9. Зараз він обертається навколо Землі — перш ніж запустить двигун, який відправиться в чотириденну подорож до Місяця.

Потім посадковий модуль Firefly Aerospace виконає ще один пуск, щоб вийти на навколомісячну орбіту, де він проведе 16 днів перед тим, як опуститися на поверхню Місяця.

Коли Blue Ghost сяде на місячну поверхню, то запустить 10 наукових експериментів NASA, щоб вивчати місячний реголіт (місячний пил), радіаційне середовище на Місяці та взаємодію між сонячним вітром і магнітосферою Землі. На космічному кораблі також запрацює лазерний рефлектор, який допоможе вченим виміряти відстань Земля — Місяць.