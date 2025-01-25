Генштаб: Росія зазнала втрат у 1 650 військових і 7 танків

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Упродовж минулої доби, 24 січня, Росія втратила ще 1 650 військовослужбовців убитими й пораненими та десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили сім танків, 37 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 79 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 828 470 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Російські медіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.