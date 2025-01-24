Під варту взяли мера Ірпеня — його підозрюють у незаконному виїзді за кордон

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Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня мера Ірпеня Олександра Маркушина — його підозрюють у незаконному виїзді за кордон. Сам Маркушин називає справу проти себе «заполітизованою і замовною».

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Маркушин може вийти під заставу в 30 мільйонів гривень. До 22 березня його відсторонили від роботи мером.

За версією слідства, 24—30 серпня 2022 року Маркушин поїхав в Італію не за допомогою військовим, а щоб побачити свого дворічного сина.

«Я виїхав за кордон на кілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці та нічого не знайшла, а в ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів», — сказав Маркушин на суді.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент Маркушин не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

«Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно», — зазначає Маркушин.

За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. Адвокат захисту вважає, що наразі підозра необґрунтована.