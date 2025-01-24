Фіцо звинуватив Україну в кібератаці на медичну страхову компанію. Київ заперечує

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про масштабну кібератаку на медичну страхову компанію General Health Insurance. У цьому він звинувачує Україну, опозицію та неурядові організації, що фінансуються з-за кордону.

Про це повідомило словацьке видання Dennik N.

Кібератака почалася сьогодні опівдні. Попередньо, її мета — отримати конфіденційну інформацію про діагнози. Це не загрожує наданню медичної допомоги.

«У разі успіху [кібератаки] це унеможливить надання медичної допомоги у Словаччині. На цей час ми успішно відбиваємо атаку, але не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини та години», — сказав Фіцо.

Водночас видання Dennik N пише, що йдеться про фішинг, а не «масовану кібератаку». Журналісти вказують, що Фіцо не навів доказів причетності України чи опозиції до цієї події.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення словацького премʼєра у причетності України до кібератаки на General Health Insurance.

«Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні», — наголосили в МЗС України.

Днями Фіцо заявив, що скличе засідання Ради безпеки Словаччини через загрозу повалення уряду. Він каже, що у країні діє «група експертів», які нібито брали участь у протестах у Грузії та Революції гідності в Україні. І додав, що їхню діяльність «фінансують Сполучені Штати Америки».