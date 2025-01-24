Міністр оборони України анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель

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Рустем Умєров / Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель, яку раніше очолювала Марина Безрукова.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію очолить Арсен Жумаділов, який зараз керує Державним оператором тилу.

Мініст оборони наголосив, що обидва відомства мали однакові умови для роботи, проте саме ДОТ виконала задачі, а АОЗ «лише створювала медійний шум».

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ», — наголосив міністр оборони.

Він зауважив, що під час воєнного стану закупівлі зброї повинні бути закритими, але зараз кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників.

Окрім того, Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

«Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління», — зауважив Умєров.

За його словами, перезапуск Наглядової ради відбудеться «найближчим часом».