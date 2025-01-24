У 2024 році в Україні відновили 4 ГВт енергопотужностей. Які плани на 2025 рік
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У 2025 році Україна планує відновити приблизно 3 ГВт потужності теплової та гідроенергетики.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Міністерство енергетики України та інші суміжні відомства мають задачу на поточний рік — приєднати 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
У 2024 році, каже Шмигаль, приєднали 233 генераційні установки зі встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно йдеться про газову генерацію, а саме про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.
«Продовжуємо будувати нові обʼєкти та розвивати розподілену генерацію, яка забезпечує локальні потреби та створює менш вразливу до атак систему», — наголосив український премʼєр.
Паралельно фахівці відновлюють і ремонтують вже наявні обʼєкти критичної інфраструктури. Так, за минулий рік відновили майже 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики.
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