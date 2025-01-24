Лувр перебуває в жахливому стані, що загрожує творам мистецтва, — музей звернувся по допомогу до уряду

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Французький музей Лувр звернувся до уряду Франції, щоб той терміново допоміг відновити і реконструювати виставкові зали та краще захистити твори мистецтва.

Про це пише паризька щоденна газета Le Parisien, посилаючись на цей лист.

Очільник Лувру Лоуренс де Карс попередив, що багатовікова будівля в жахливому стані, а також має проблеми з водою і піддається «тривожними коливаннями температури», які загрожують творам мистецтва.

Він каже, що візит до музею став «фізичним випробуванням», — твори мистецтва важко знайти через «неадекватні вивіски», брак місця для відвідувачів.

Минулого року Лувр відвідали 8,7 мільйона людей. Всі вони заходили через західний вхід у вигляді піраміди. Але цей вхід має проблему: через «парниковий ефект» підземний вхід музею стає дуже спекотним улітку.

Тому, крім реконструкції, музей також розглядає можливість будівництва нового входу на східному кінці музею, щоб зменшити скупчення відвідувачів біля входу в піраміду та нового крила для картини Леопарда да Вінчі «Мона Лізи».

У листі не йдеться про суму, яка потрібна для відновлювальних робіт, але французький канал BFM заявив, що витрати на ремонт можуть становити €500 мільйонів.

Газета Le Parisien з посиланням на джерела пише, що між офісом французького президента Емманюеля Макрона, Міністерством культури Франції та Лувром тривають перемовини. Джерело, близьке до президентського офісу, підтвердило, що «президент уважно стежив за цим питанням впродовж кількох місяців».