Очільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили арешт і знову зменшили заставу

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Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Про це повідомила пресслужба суду.

Вона залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.

Крім того, Крупі зменшили суму застави — з 280 млн грн до 260 млн грн. У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також не покидати Хмельницького.