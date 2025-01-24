Росмедіа встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян

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Getty Images / «Бабель»

Російська служба BBC спільно з «Медіазоною» та волонтерами встановили імена 90 019 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас 23% усіх загиблих — тобто практично кожен четвертий — це люди, які підписала контракт уже після початку війни. Для порівняння, до листопада 2023 року добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.

Більш як половина встановлених втрат — це люди, що не були повʼязані з російською армією і Росгвардією на момент початку війни. Зокрема, 17% усіх відомих загиблих — це увʼязнені, які поїхали на фронт із виправних колоній, ще 12% загиблих були мобілізованими.

З жовтня 2023 року російські медіа фіксували різке і стабільне зростання втрат серед добровольців. Разом з тим частка увʼязнених поступово знижується. Насамперед це повʼязано з тим, що зараз на фронт росіян намагаються відправити ще до суду.

Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан, щонайменше 3 932 уродженці регіону загинули на війні. При тому вісім із десяти загиблих пішли на фронт із сільської місцевості або міст із населенням менше ніж 100 тисяч.

17% встановлених загиблих — це кадрові військові, тобто ті, хто вже служив в армії на момент початку вторгнення. 4 641 з усіх загиблих — це офіцери, зокрема девʼять генералів і 500 людей у званні від підполковника і вище.

У медіа підкреслюють, що реальні втрати армії РФ — набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. Опитані журналістами військові фахівці припускають, що аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати 45—65% від реального числа загиблих.

Тобто, на думку російських медіа, реальна кількість загиблих з російського боку становить від 138 500 до 200 тисяч.