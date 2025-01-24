Сенат США затвердив нового директора ЦРУ

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Сенат Сполучених Штатів 23 січня затвердив Джона Реткліффа на посаді голови Центрального розвідувального управління.

Про це повідомляє The Hill.

Кандидата підтримала більшість сенаторів — 74 проти 25. Це зробило його другим членом команди президента Дональда Трампа з національної безпеки, якого затвердила верхня палата парламенту.

Під час слухань щодо затвердження на посаді Реткліфф запевнив демократів, що збереже аполітичність ЦРУ та не звільнятиме жодного співробітника агентства через політичні вподобання чи опозиційність до Трампа.

Реткліфф — давній прихильник боротьби з Комуністичною партією Китаю, і це схвалюють обидві партії. Посадовець працював директором національної розвідки під час першого терміну Дональда Трампа. Реткліфф стверджує, що тоді він збільшив розвідувальні ресурси, спрямовані на китайську загрозу.