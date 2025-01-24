Генштаб: РФ втратила за добу 1 500 військових та одну РСЗВ

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Упродовж минулої доби, 23 січня, Росія втратила ще 1 500 військовослужбовців убитими й пораненими та понад 80 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 826 820 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.