Проблеми російської економіки вже сильно турбують Путіна. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 23 січня

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«Бабель»

Те, як російська економіка поступово гальмує, нарощуючи інфляцію і зменшуючи внутрішні інвестиції, вже стало великою проблемою для Кремля, повідомляє Reuters. На публіку російська влада запевняє, що «проблеми існують, але, на жаль, вони зараз є у всьому світі», та між собою посадовці визнають: ситуація погана, погіршується далі й легкого виходу з неї не видно. Так, іще в середині грудня на нараді з високопосадовцями, відповідальними за фінансову політику, Путін злився, що через високі банківські відсотки бізнесмени все менше вкладають у розвиток. Вкупі з інфляційними процесами, зупинити які не вдається, очевидно, що РФ прямує до серйозної економічної кризи. Через високі витрати на війну Путіну ледве вдається підтримувати попередні стандарти держвиплат. Та незабаром ресурсів не стане й на це, йдеться в матеріалі.

Відповідно, у Кремлі зростає частка тих, хто виступає за завершення війни. Чиновники та впливові підприємці готові до переговорів, які включатимуть відмову України від вступу до НАТО й збереження Росією вже окупованих нею земель. До того ж Путін вважає, що основні цілі «спеціальної військової операції» вже досягнуто ― зокрема, Україну вдалось ослабити. Відтак, він уже може подати росіянам поточний стан справ як перемогу ― і зосередитись на вирішенні економічних проблем.

Колонка про те, як США можуть надавати військову підтримку Україні тепер, за Трампа, вийшла у The Washington Post. Автори тексту ― керівник Інституту вивчення війни та відставний генерал Джек Кін і Марк Тіссен з аналітичної організації American Enterprise Institute ― бачать два основні джерела цієї підтримки. Перший ― щоб Україна платила за американську зброю за рахунок заморожених російських активів. Адже «хіба хтось хоче, щоб ці гроші повернулись до Росії?», риторично питають автори. Щоб Україна змогла розпоряджатись цими грішми, важливо переконати Бельгію, Швейцарію і кілька інших країн, які тримають російські фінанси й поки що опонують такому кроку. Але США мають дипломатичні та інші важелі впливу, а також $5 мільярдів, які російські установи тримають в американській банківській системі. Вашингтон може подати приклад, передавши ці гроші Києву на військові замовлення у США.

Другий спосіб, як Україна могла б платити за надану зброю ― у форматі кредитів за майбутній продаж корисних копалин з українських надр. Українські землі дуже багаті, зокрема на рідкоземельні метали, необхідні в сучасних пристроях. Якщо ці землі контролюватимуть росіяни, мало того, що ці активи втратить Київ ― цінні ресурси опиняться в руках ворогів Заходу. Відповідно, угода «зброя в обмін на копалини» виглядає цілком вигідною. У підсумку Україна і надалі матиме, чим захищатись, підсумовують Тіссен і Кін, але буде уже не прохачем, а замовником американських зброярів.

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