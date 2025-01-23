Трамп розсекретить документи про вбивства двох Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга — молодшого

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів про вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга — молодшого.

Протягом наступних 15 днів директор Національної розвідки та генеральний прокурор мають представити Трампу план про повне оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, а впродовж 45 днів — щодо вбивств сенатора Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга — молодшого.

«Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга — молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду», — заявив Дональд Трамп.

Убивство Джона Кеннеді

Джона Кеннеді, 35-го президента США, вбили 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. Його смертельно поранили пострілом під час руху в президентському кортежі. Куля влучила в шию і голову Кеннеді, коли він їхав у відкритому автомобілі разом із дружиною Жаклін, губернатором Техасу Джоном Конналлі та його дружиною.

За офіційною версією, стрілець Лі Харві Освальд відкрив вогонь із шостого поверху будівлі Техаського шкільного книжкового сховища. Освальда заарештували того ж дня, але через два дні його вбив житель Далласу Джек Рубі, що ускладнило слідство. У справі залишається багато білих плям.

Убивство Мартіна Лютера Кінга — молодшого

Мартін Лютер Кінг-молодший, видатний борець за права людини, був убитий 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його застрелили на балконі готелю «Лоррейн», де він перебував під час кампанії на підтримку страйкуючих робітників-санітарів.

Снайперська куля влучила в голову — він помер у лікарні. Офіційно вбивцею вважають Джеймса Ерла Рея, який визнав себе винним, але згодом намагався відмовитися від зізнання, заявляючи, що його підставили. Смерть Кінга спричинила масові протести та заворушення по всіх Сполучених Штатах.

Убивство сенатора Роберта Кеннеді

У сенатора Роберта Кеннеді, брата Джона Кеннеді, вистрелили 5 червня 1968 року в Лос-Анджелесі. Він помер наступного дня. Це сталося одразу після перемоги на праймеріз у Каліфорнії в рамках кампанії за президентство.

Після промови в готелі «Амбасадор» Кеннеді проходив через кухню, коли його застрелив, як свідчить офіційна версія, палестинець Сірхан Серхан. Серхана засудили до довічного увʼязнення. У цій справі, як і в двох попередніх, залишається багато неточностей.