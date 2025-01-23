Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту і називає це тиском на Росію

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Президент США Дональд Трамп проситиме Саудівську Аравію та інші країни ОПЕК знизити ціни на нафту. Це буде, серед іншого, тиском на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Дональд Трамп висловив занепокоєння, що Саудівська Аравія і решта країн ОПЕК раніше не допомогли знизити ціни на нафту. Американський президент вважає, що картель може зменшити інфляцію та дозволить знизити процентні ставки, коли нафтові ціни впадуть. Знизити ціни на нафту можна, якщо збільшити її видобуток.

Оскільки нафта є ключовим ресурсом для виробництва, транспорту та енергетики, то зниження цін на неї зменшить витрати бізнесу на енергоресурси та, відповідно, знизить загальний рівень цін — інфляцію. Коли інфляція знижується, центральні банки держав можуть вирішити знизити й процентні ставки, щоб стимулювати економіку, бо зникне потреба стримувати інфляційний тиск.

Тривалий період зниження цін вплине, зокрема, на доходи Росії. Трамп стверджує, що дешева нафта допоможе припинити війну в Україні, яку Росія частково фінансує своїми величезними доходами від нафти.

«Якби ціна знизилася, російсько-українська війна припинилася б негайно. Наразі ціна досить висока, щоб ця війна продовжувалася… Насправді вони [країни ОПЕК] відповідальні певною мірою за те, що відбувається», — додав він.

Хоч обмеження і цінова стеля на нафту в $60, запроваджена країнами G7 («Великої сімки»), мали зменшити приплив до РФ нафтодоларів, Кремль все ж адаптувався до санкцій. Наприклад, у травні 2024 року надходження до російського держбюджету від нафти зросли майже на 50% проти минулого року. Це також повʼязано зі зростанням цін на нафту. Тому збільшення видобутку в Саудівській Аравії може серйозно нашкодити російському бюджету.

Сполучені Штати теж планують видобувати більше нафти та експортувати її. Дональд Трамп уже оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики та скасував заборону на оренду нафтогазових родовищ у прибережних водах. Він тисне на Європейський Союз, щоб той купував більше американських енергоносіїв (нафти тагазу), інакше накладе мита.