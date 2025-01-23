Документальний фільм «Порцелянова війна» номінували на «Оскар»

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Фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома і Слави Леонтьєва номінували на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук як найкращий документальний фільм.

Про це оголосили організатори премії.

«Порцелянова війна» — це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни. Попри небезпеку, вони наповнюють Харків мистецтвом: виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.

Режисерами стрічки стали американець Брендан Белломо і герой фільму Слава Леонтьєв. Оператором був Андрій Стефанов.

Світова премʼєра фільму відбулася на фестивалі «Санденс» у 2024 році, де стрічка отримала гран-прі секції US Documentary. Фільм вже завоював 37 нагород і 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях.

У цій категорії змагатимуться ще чотири фільми:

Black Box Diaries;

No Other Land;

Soundtrack to a Coup d’Etat;

Sugarcane.

Урочиста церемонія нагородження премією «Оскар» відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.