Правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які безпідставно нарахували 13 мільйонів гривень виплат

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Правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які безпідставно нарахували 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Серед підозрюваних— командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів та колишній начальник обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Національна поліція України.

В Одеській області виконувачка обовʼязків помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом бійцям, які пішли у СЗЧ, понад 545 тисяч гривень, а заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав безпідставно 670 тисяч гривень.

На Черкащині командир військової частини виплатив додаткову фінансову винагороду 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участі в бойових діях. Держава зазнала збитків на 5 945 000 гривень. Така схема діяла і в Чернігівській області, тут сума сягнула 412 500 гривень.

А на Тернопільщині командир та начальник підрозділу взводу виплатили понад мільйон гривень службовцям, які, за документами, були у зоні активних бойових дій, а самі тим часом були вдома.

У Дніпропетровській області обласний воєнком нараховував понад мільйон гривень людям, які не проходили службу.

На Хмельниччині командир бригади виплатив пʼятьом військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях по 30 тисяч гривень — у цей час бійці ремонтували будинок його та його родичів. Окрім того, за вказівкою фігуранта, підлеглі незаконно видобували вапняк та будівельний камінь, використовуючи для цього військову техніку. Так держава втратила понад мільйон гривень.

На Закарпатті працівниця військової частини сказала керівництву, що служить на певній дільниці та отримала понад 250 тисяч гривень.

На Львівщині командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 тисяч гривень, а в Рівненській області командир роти нарахував військовослужбовиці 740 тисяч гривень.

У Луганській області два військовослужбовці внесли до офіційних документів недостовірні дані. Через це бійці, які не брали участі в бойових діях, отримали майже 1 200 000 гривень додаткових виплат.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри за різними статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалість, недбале ставлення до військової служби, зловживання владою або службовим становищем, ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем, шахрайство, службову підробку.