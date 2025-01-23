У Головному сервісному центрі МВС призначили нове керівництво. Хто це

Новини

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ призначили нове керівництво. Обовʼязки начальника підрозділу виконуватиме Олександр Малиш.

Про це повідомило МВС України.

Раніше Малиш був першим заступником начальника Головного сервісного центру МВС. Він очолював патрульну поліцію Рівненської області, а до цього — патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська.

Олександр Малиш

Також Малиш має досвід бойових дій — він був командиром взводу батальйону особливого призначення «Дніпро-1». Його відзначили низкою державних нагород.

«Наразі перед нами стоїть багато задач. І я сподіваюсь, що наша спільна робота принесе результат і громадяни України отримуватимуть усі необхідні сервісні послуги на найвищому рівні. Буде важко, але ми готові до ефективної роботи», — зазначив Малиш.

Заступником начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій став Андрій Онуфрей. Раніше він займався впровадженням Єдиного реєстру зброї.

Що передувало

На початку грудня 2024 року проєкт Bihus.Info опублікував розслідування про роботу найбільшого Сервісного центру України — Київського ТСЦ № 8041, розташованого по вул. Перемоги, 20.

У багатьох сервісних центрах люди зіткнулися з тим, що самостійно отримати талон на іспит стало практично неможливо. Тим часом, як стверджує Bihus.Info, працівники сервісного центру № 8041 їздять на роботу на дорогих автівках, яких немає в деклараціях або вони оформлені на родичів, а чи й просто на сторонніх людей.

Після цього МВС звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби перевірити спосіб життя посадовців, та пообіцяло змінити керівництво Головного сервісного центру МВС.

3 січня 2025 року начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик подав декларацію перед звільненням, разом з ним ще 8 співробітників столичного ТСЦ № 8041.